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14:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Дмитрий Азаров продолжает руководить Самарской областью из Москвы

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров продолжает руководить регионом, находясь в Москве. За вторую половину ноября губернатор провел в Самарской области всего лишь несколько дней.

Источник: Коммерсантъ

28 ноября глава региона принял дистанционное участие в заседании Самарской губернской думы, на котором рассматривался проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025—2026 гг..

После задержания первого вице-губернатора — председателя правительства региона Виктора Кудряшова и врио главы областного минстроя Михаила Асеева Дмитрий Азаров основное время проводит за пределами Самарской области. В Москву глава региона вылетел в день задержания подчиненных, 14 ноября. По данным «Ъ-Волга», Дмитрий Азаров пытался встретиться с первыми руководителями администрации президента, вероятно, чтобы разрешить управленческий и политический кризис в регионе. В воскресенье, 19 ноября, губернатор отправился из Москвы в Снежное, подшефный Самарской области город в ДНР, якобы для того, чтобы проконтролировать восстановление объектов социальной инфраструктуры.

В очередной раз господин Азаров отправился в Москву в четверг, 23 ноября, после того как провел в Самаре оперативное совещение регионального правительства по вопросам состояния дорог с учетом погодных условий и ситуации в сфере ЖКХ. Информацию о поездке «Ъ-Волга» подтвердил источник в областном правительстве. Цель поездки пока неизвестна.

Евгений Чернов.

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