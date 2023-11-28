Губернатор Махонин готовится к украинским провокациям на выборах в Перми

«Мы понимаем, что нам предстоит [новый] политический цикл. И нам надо ждать провокаций (со стороны Украины и Запада — Ред.). Но мы готовы к этому, и мы понимаем, как консолидировано наше общество», — отметил Махонин. Такое заявление он сделал в ответ на прямой вопрос ведущего, которая поинтересовалась, понимает ли он как губернатор, что Запад и Украина попытаются вмешаться в российские выборы.
Дмитрий Махонин также отметил, что ключевая задача Прикамья в текущих условиях заключается в том, чтобы обеспечивать производственную стабильность страны и «заниматься тем, чем мы всегда занимались». «А мы всегда ковали оружие победы», — отметил Махонин.
Интервью состоялось в рамках выставки-форума Россия на ВДНХ, а Москве. Сегодня, 28 ноября, там проходит день Пермского края.