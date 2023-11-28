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14:49 (мск), источник: Volga News

Глава Центрального района Тольятти покинул свой пост

Евгений Гришин покинул должность заместителя главы городского округа — главы Администрации Центрального района Тольятти, пишет «Самарское обозрение».

Как сообщили источнику в пресс-службе тольяттинской мэрии, он ушел по собственному желанию.

Гришин был заместителем главы Тольятти с января 2022 года. Сейчас обязанности исполняет Валерий Ярков, руководитель управления ЖКХ администрации Центрального района.

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