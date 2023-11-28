Уголовно наказывать родителей за отказ от прививки предложили в Казахстане

«За антиваксерство в отношении родителей надо вводить административную и, возможно, даже уголовную ответственность в зависимости от тяжести последствий. Законодательные поправки важно закрепить оперативно и, не колеблясь. Другого пути нет в борьбе с радикальным невежеством и “темнотой” определенной части казахстанского общества», — написал политолог в своем Telegram-канале.
Буквально сегодня утром министр здравоохранения Ажар Гиният отчитывалась в правительстве касательно ситуации по заболеваемости корью. В Казахстане зафиксировано более 17 тыс случаев кори. Более 82% из них приходится на детей, при этом в большинстве своем на непривитых.