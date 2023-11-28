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15:15 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

Уголовно наказывать родителей за отказ от прививки предложили в Казахстане

Политолог Уразгали Сельтеев предложил ввести уголовную ответственность для тех, кто отказывает вакцинировать детей, передает ИА «NewTimes.kz».

«За антиваксерство в отношении родителей надо вводить административную и, возможно, даже уголовную ответственность в зависимости от тяжести последствий. Законодательные поправки важно закрепить оперативно и, не колеблясь. Другого пути нет в борьбе с радикальным невежеством и “темнотой” определенной части казахстанского общества», — написал политолог в своем Telegram-канале.

Буквально сегодня утром министр здравоохранения Ажар Гиният отчитывалась в правительстве касательно ситуации по заболеваемости корью. В Казахстане зафиксировано более 17 тыс случаев кори. Более 82% из них приходится на детей, при этом в большинстве своем на непривитых.

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