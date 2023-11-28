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15:49 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Пермский депутат предложил открывать элитные детские дома

ПЕРМЬ, 28 ноября, ФедералПресс. Депутат заксобрания Прикамья Николай Благов считает, что в качестве альтернативы абортам нужно развивать элитные детские дома. Об этом он заявил, рассуждая о демографических проблемах в России.

«Допустим, нередкий случай: несовершеннолетняя девушка понимает, что забеременела. Что она будет делать? Родителям признаться боится. Она идет к бабке. Если та не поможет, то отправляется делать аборт, причем зачастую уже в поздние сроки. Как следствие в большинстве случаев это оборачивается бесплодием», — заявил Николай Благов в интервью «КП-Пермь».

По его словам, власти должны создавать психологические службы.

«Психологи должны предложить (девушке. — Прим. авт.) вариант: отдать ребенка в детский дом. Но это должен быть именно элитный детский дом. В послевоенное время суворовские детдома дали нам много замечательных военных специалистов», — отметил Благов.

Он добавил, что сейчас фракция ЛДПР в прикамском парламенте, в которую он входит, собирается выйти с такой инициативой.

«Давайте посмотрим уровень содержания существующих детских интернатов. У нас есть элитные техникумы и вузы. Мы должны создать подобные детские дома, скажем, с математическим, инженерным уклоном», — предложил парламентарий.

Отметим, что по итогам 2021 года Николай Благов задекларировал самый высокий доход среди депутатов заксобрания Пермского края — 592,138 млн рублей. Как писал «ФедералПресс», осенью этого года стало известно, что у него хотят изъять земельные участки за долги.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что нижегородские парламентарии поддержали проект закона о запрете абортов. Также «ФедералПресс» рассказывал, что детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила дать медработникам право отказываться от подготовки пациентов к аборту.

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