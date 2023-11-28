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15:46 (мск), источник: Ura.ru

Махонин рассказал, как пермский бизнес адаптировался к санкциям

Пермские предприятия продолжают сотрудничество с западными партнерами, но только по более сложным схемам. Об этом в прямом эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Забавный случай вспоминаю. В марте был с рабочим визитом в Индии, встречался с нашими предпринимателями. И был там предприниматель из Германии по фамилии Бенц. Мы обсуждали с ним поставки оборудования [в Пермь], но произведенного уже на площадке в Индии. Он перенес все производство в Индию, чтобы не прекратились поставки», — отметил Махонин.

Он подчеркнул, что в целом поставки товаров из России на Запад не прекратились, есть рост по многим позициям. Просто цепочки стали длиннее, сроки — дольше, а конечная цена — выше. Рассуждая о новой глобализации, Махонин отметил, что Россия всегда была открыта. Но только требовала, чтобы ей не диктовали цены на товары, а сами товары не подвергались дискриминации.

«Мы не должны возвращаться к предыдущей модели, мы должны использовать достижения, которые есть. Это торговля в национальных валютах, это ценовые индикаторы, сформированные не на какой-то бирже в Нью-Йорке или Чикаго. Это те индикаторы, которые сформируем мы у себя сами. И продадим товар по той цене, которая для нас является приемлемой. Мы должны дальше двигаться, меняя мироустройство в плане экономической торговли», — отметил Махонин.

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