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15:33 (мск), источник: ТАСС

Финляндия надеется, что Швецию примут в НАТО до католического Рождества

По словам главы МИД Финляндии Элины Валтонен, вступление королевства увеличит масштабы альянса.

Источник: Reuters

БРЮССЕЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Финляндия надеется, что все страны — участницы НАТО одобрят вступление Швеции в организацию и примут страну в альянс до Рождества, которое в католической и протестантской традиции отмечается 25 декабря. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Элина Валтонен по прибытии на двухдневную встречу министров иностранных дел НАТО в Брюсселе.

«Мы надеемся, что в ближайшие дни и недели, а вообще-то до Рождества, мы совершим этот шаг — чтобы Швеция стала участницей [НАТО]», — указала она. По словам главы внешнеполитического ведомства, страны альянса разочарованы, что королевство пока не вступило в НАТО.

«Необходимость принятия Швеции в альянс объясняется тем, что без нее невозможно обеспечить безопасность в Балтийском море», — отметила министр, добавив, что вступление королевства увеличит масштабы НАТО и «привнесет в организацию возможности, которые могут использовать все члены альянса».

Протокол о вступлении Швеции в НАТО к настоящему времени ратифицировала 31 страна альянса, не одобрили его только Турция и Венгрия. Договоренность о скорейшей ратификации этого документа Анкарой была достигнута между НАТО, Турцией и Швецией перед саммитом альянса в Вильнюсе в июле, однако турецкая сторона тогда выдвинула ряд условий одобрения заявки, включая сотрудничество в противодействии терроризму и ускорение экономической и визовой интеграции с Евросоюзом.

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