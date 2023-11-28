15:35 (мск), источник: РИА Новости
Главы четырех регионов подписали соглашение о создании Содружества Донбасса
Главы Ростовской и Воронежской областей, ЛНР и ДНР создали Содружество Донбасса.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя — РИА Новости. Главы Ростовской, Воронежской областей, ЛНР и ДНР подписали соглашение о создании Содружества Донбасса, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Церемония подписания прошла в торжественной обстановке на территории народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области.
Документ предполагает, что содружество будет способствовать развитию сотрудничества сторон, в том числе, в торгово-экономической, промышленной, инвестиционной сферах, а также сферах АПК, науки, образования, здравоохранения. Участие в содружестве не лишает стороны права устанавливать двухсторонние и многостоонние связи с другими субъектами РФ, не входящими в объединение. Предполагается, что стороны будут являться равноправными участниками содружества независимо от размера территории и количества населения. Высшим органом управления содружества станет совет содружества «Донбасс». Соглашение вступит в силу с 1 марта 2024 года и будет действовать в течение пяти лет.
В 2011 году был создан еврорегион Донбасс, в который вошли Ростовская, Воронежская, а также Луганская и Донецкая области. Его целью было развитие социально-экономического сотрудничества. В 2014 году еврорегион Донбасс приостановил свою деятельность.