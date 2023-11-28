16:11 (мск), источник: Om1.ru
Виталий Хоценко и руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева провели встречу в Москве
Обсуждалась реализация в Омской области государственной молодёжной политики.
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В столице прошла встреча губернатора Омской области Виталия Хоценко и руководителя Росмолодёжи Ксении Разуваевой. Обсуждались вопросы создания в структуре омского правительства подразделения по делам молодёжи, а также перспективы Омска на звание «Молодёжная столица России — 2024».
Напомним, Росмолодёжью названы пять городов, которые борются за это звание, среди них и Омск. Результаты народного голосование, которое уже идёт и продлится по 10 декабря, будут суммироваться с оценками экспертов. На церемонии «Время молодых» 23 декабря будет объявлен город-победитель.
«Обсудили перспективы Омска как претендента на звание “Молодежная столица России — 2024”. У нас для этого есть все необходимое — инфраструктура, сплочённая креативная команда, и самое главное — яркая и талантливая молодежь! Также на встрече обсудили вопрос создания в регионе Главного управления молодёжной политики. Структура будет заниматься не только организацией и сопровождением мероприятий, но и работать над тем, чтобы наша молодежь могла реализовать себя в Омской области», — написал Виталий Хоценко в своём телеграм-канале.
Добавим, что по поручению главы региона будет создано отдельное ведомство для работы с молодёжью.