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16:07 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

ЦИК Молдовы наложила санкции на несколько политических партий

ЦИК рассмотрела финансовые отчеты партий по итогам избирательной кампании на местных выборах.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы выявила нарушения в финансировании кампании на всеобщих местных выборах со стороны нескольких политических партий.

Так Народная партия, партия «Альтернативная сила спасения Молдовы» и партия «Новый исторический выбор» получили предупреждение в связи с нарушением при открытии счета на нужды кампании, который не был отмечен как «избирательный фонд» и отсутствия письменной информации о нем в ЦИК.

Еще 14 партий предупреждены о необходимости соблюдения требований законодательства и должны представить до 30 ноября исправленный отчет о финансировании избирательной кампании по состоянию на третье ноября:

  • Партия коммунистов Республики Молдова;
  • Движение профессионалов «Speranța — Надежда»;
  • Зеленая экологическая партия;
  • Национал-либеральная партия;
  • Партия «Демократия дома»;
  • Партия «Альянс либералов и демократов за Европу»;
  • Партия «Возрождение»;
  • Партия «Сила диаспоры»;
  • Партия «Действие и солидарность»;
  • Партия коллективного действия — Гражданский Конгресс;
  • Партия «За людей, природу и животных»;
  • Молдавская Национальная партия;
  • Партия Лига городов и общин;
  • Избирательный блок «Руслан Кодряну».

Также за финансирование избирательной кампании не в соответствии с правовыми положениями и превышение лимита денежных пожертвований три политформирования должны к 17.00 30 ноября 2023 года внести в государственный бюджет определенные денежные суммы:

  • Политическая партия «Сила диаспоры» — 72 000 леев;
  • Политическая партия «Возрождение» — 29 900 леев;
  • Партия «Альянс либералов и демократов за Европу» — 8300 леев.

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