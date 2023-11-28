16:07 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
ЦИК Молдовы наложила санкции на несколько политических партий
ЦИК рассмотрела финансовые отчеты партий по итогам избирательной кампании на местных выборах.
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КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы выявила нарушения в финансировании кампании на всеобщих местных выборах со стороны нескольких политических партий.
Так Народная партия, партия «Альтернативная сила спасения Молдовы» и партия «Новый исторический выбор» получили предупреждение в связи с нарушением при открытии счета на нужды кампании, который не был отмечен как «избирательный фонд» и отсутствия письменной информации о нем в ЦИК.
Еще 14 партий предупреждены о необходимости соблюдения требований законодательства и должны представить до 30 ноября исправленный отчет о финансировании избирательной кампании по состоянию на третье ноября:
Также за финансирование избирательной кампании не в соответствии с правовыми положениями и превышение лимита денежных пожертвований три политформирования должны к 17.00 30 ноября 2023 года внести в государственный бюджет определенные денежные суммы: