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17:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Финляндия закрыла всю границу с Россией для беженцев

Власти Финляндии приняли решение закрыть все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией для беженцев, ищущих убежище.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу финского кабмина.

Ранее сообщалось, что Агентство Европейского союза (ЕС) по границам Frontex направило в Финляндию сотрудников для усиления пограничного контроля с Россией. В состав персонала входят офицеры пограничной службы, специалисты по регистрации лиц, ищущих убежище, эксперты по документам и переводчики.

В ноябре кабинет министров Финляндии решил закрыть все КПП на границе с Россией, кроме одного — Райа-Йоосеппи (с российской стороны — Лотта, Мурманская область). Решение правительства вступит в силу в 00:00 24 ноября (01:00 по Москве). КПП будут закрыты минимум до 23 декабря.

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