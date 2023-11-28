18:08 (мск), источник: РИА Новости
Губернатор Калининградской области предложил ввести «карту русского»
Алиханов предложил ввести «карту русского» для желающих приехать в Россию.
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил ввести «карту русского», предполагающую меры поддержки для желающих приехать в Россию на работу или постоянное место жительства, и намерен в возглавляемом им регионе принять такие меры уже в 2024 году.
Выступая на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», Алиханов рассказал, что в последнее время поступает много запросов от бывших соотечественников из Прибалтики и Евросоюза в целом по возвращению, работе на российском рынке.
«Есть такое предложение как “карта русского”. Все, наверное, знают, что такое “карта поляка”. Мы считаем, что подобного рода механизм как “карта соотечественника”, как угодно ее можно называть, — программа мягкой репатриации, поддержки наших бывших соотечественников за рубежом — мог бы быть применим», — сказал Алиханов. Он уточнил, что уже обсуждал этот механизм с представителями МИД РФ и Россотрудничества.
«В следующем году мы отдельные меры поддержки для таких людей примем на уровне региональном. Это будут и финансовые меры поддержки, и нефинансовые. И с удовольствием будем принимать этих людей и семьи этих людей у себя в регионе», — отметил губернатор.
Он пояснил, что для Калининградской области такой механизм был бы полезен, например, для подбора сотрудников на строящийся «Росатомом» крупный завод по производству литий-ионных батарей для электромобилей, электротранспорта, где только на первую очередь потребуется почти тысяча человек. «Мы понимаем, что примерно половина этих людей отсутствует на территории региона, нам нужно будет их привозить. Поэтому мы не хотим здесь конкурировать только за трудовые ресурсы с другими регионами нашей страны, но и привлекать, раз они хотят, такой запрос есть, наших бывших соотечественников. Из той же Германии очень много запросов, из Прибалтики», — добавил Алиханов.
Кроме того, он напомнил, что в Калининградской области с июля 2019 года действовал механизм бесплатной электронной визы. «Мы увидели, что чуть больше чем за семь месяцев к нам приехало 100 тысяч человек. 54 страны были включены в этот список, которые могли приезжать к нам, просто заполняя анкету из 19 вопросов на сайте. Без всякой рекламы мы получили огромный поток людей, которые приезжали и тратили деньги у нас. Отдельные литовцы каждый день имели новую электронную визу — там такая специфика, что на каждый день нужно было иметь электронную визу. Они каждый день заполняли форму, приезжали, покупали лекарства, продукты питания, заправлялись у нас», — рассказал Алиханов.
По его мнению, эта позиция открытости, когда у иностранцев есть возможность приехать и посмотреть, что «Калининградская область — это не ощетинившаяся танками и искандерами территория», а это территория, где строятся филиалы Большого театра и Третьяковской галереи, есть отличный стадион, заботятся о культурном наследии, очень важна.
«И сейчас возвращается механизм электронной визы… К сожалению, не для всех он сейчас доступен. Считаю, что мы как пилотная территория могли бы снова выступить регионом, где эта виза могла бы стать бесплатной, хотя бы на какое-то время. Я здесь сторонник открытого поведения, потому что чем больше приедет, тем меньше они будут верить тому бреду, который несет их пропагандистская машина за рубежом», — уверен губернатор.