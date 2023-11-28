Россия в мае выйдет из соглашения с Японией по ликвидации ядерного оружия

«Соглашение прекратит свое действие по истечении шести месяцев с даты уведомления, то есть 21 мая 2024 г.», — говорится в сообщении.
В МИД связали выход из соглашения с «откровенно антироссийской» политикой администрации премьер-министра Японии Фумио Кисиды, которая включает санкции против России, а также наращивание Токио военной активности у дальневосточных рубежей РФ.
«Считаем невозможным продолжение взаимодействия с недружественным государством по вопросам, затрагивающим, в том числе интересы нашей национальной безопасности», — подчеркнули в МИДе.
Соглашение о сотрудничестве в ликвидации подлежащего сокращению в РФ ядерного оружия было подписано между правительствами России и Японии в Токио в 1993 г. В рамках договоренностей был создан Комитет по сотрудничеству в целях содействия в области ликвидации ядерного оружия. О том, что Москва выйдет из соглашения, стало известно в начале ноября.
В июле министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Япония и Южная Корея готовы разместить на своей территории американское ядерное оружие. Тогда он отмечал, что у НАТО есть цель перенести часть своей военной инфраструктуры в Индо-Тихоокеанский регион, в частности в Австралию и Новую Зеландию.