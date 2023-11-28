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18:12 (мск), источник: Ведомости

Россия в мае выйдет из соглашения с Японией по ликвидации ядерного оружия

МИД России 21 ноября уведомил Японию о намерении прекратить действие двустороннего соглашения в области ликвидации ядерного оружия, оно закончит действие 21 мая 2024 г. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Источник: Reuters

«Соглашение прекратит свое действие по истечении шести месяцев с даты уведомления, то есть 21 мая 2024 г.», — говорится в сообщении.

В МИД связали выход из соглашения с «откровенно антироссийской» политикой администрации премьер-министра Японии Фумио Кисиды, которая включает санкции против России, а также наращивание Токио военной активности у дальневосточных рубежей РФ.

«Считаем невозможным продолжение взаимодействия с недружественным государством по вопросам, затрагивающим, в том числе интересы нашей национальной безопасности», — подчеркнули в МИДе.

Соглашение о сотрудничестве в ликвидации подлежащего сокращению в РФ ядерного оружия было подписано между правительствами России и Японии в Токио в 1993 г. В рамках договоренностей был создан Комитет по сотрудничеству в целях содействия в области ликвидации ядерного оружия. О том, что Москва выйдет из соглашения, стало известно в начале ноября.

В июле министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Япония и Южная Корея готовы разместить на своей территории американское ядерное оружие. Тогда он отмечал, что у НАТО есть цель перенести часть своей военной инфраструктуры в Индо-Тихоокеанский регион, в частности в Австралию и Новую Зеландию.

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