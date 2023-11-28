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20:26 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Группа депутатов готовит проект вотума недоверия правительству Речана

Депутаты, входившие в запрещенную партию «Шор» инициируют проект вотума недоверия правительству.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Депутаты парламента Молдовы, ранее входившие в партию «Шор», инициируют вотум недоверия правительству премьера Дорина Речана. Об этом заявил лидер запрещенного политформирования Илан Шор.

«Из-за ЧП, связанных с природными катаклизмами и неспособностью властей с ними справиться, я решил инициировать вынесение вотума недоверия правительству Молдовы во главе с премьер-министром Речаном. Этот вотум недоверия будет подписан в первую очередь моими соратниками — депутатами партии “Шор”, также будет предложено всем здравомыслящим членам парламента его поддержать», — написал Шор в соцсетях.

Ранее вотум недоверия нынешнему правительству инициировали в парламенте депутаты Блока коммунистов и социалистов (БКС). Это произошло на заседании законодательного органа 19 октября этого года. Тогда заседание затянулось глубоко за полночь, министры зачитывали отчеты о работе своих ведомств в течение почти восьми часов. В итоге вотум провалился. За него проголосовали только 16 депутатов БКС.

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