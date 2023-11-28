28 ноября, новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Румыния поддержала европейскую перспективу Молдовы, Украины и Грузии
Румынские депутаты проголосовали за резолюцию о европейской перспективе Молдовы, Украины, Грузии и Западных Балкан.
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КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Парламент Румынии большинством голосов принял резолюцию о европейской перспективе Республики Молдова, Украины, Грузии и Западных Балкан. Такое решение было принято в среду в ходе заседания двух палат румынского законодательного органа.
СМИ Румынии сообщают, что в резолюции содержится подтверждение полной поддержки продвижения европейской интеграции Украины, Республики Молдова и Грузии. Также поддерживается принятие Советом ЕС положительного решения об открытии переговоров о вступлении в Евросоюз с Республикой Молдова и Украиной, принимая во внимание «четкие и существенные усилия и прогресс, достигнутый двумя государствами в выполнении рекомендаций» Европейской комиссии.
Помимо этого в резолюции румынский парламент подтверждает свою готовность сотрудничать и оказывать поддержку законодательным форумам стран-кандидатов и потенциальных государств-кандидатов для продвижения процессов присоединения.