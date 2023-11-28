Главное
Главные новости к вечеру 28 ноября
28 ноября, новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Румыния поддержала европейскую перспективу Молдовы, Украины и Грузии

Румынские депутаты проголосовали за резолюцию о европейской перспективе Молдовы, Украины, Грузии и Западных Балкан.

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Парламент Румынии большинством голосов принял резолюцию о европейской перспективе Республики Молдова, Украины, Грузии и Западных Балкан. Такое решение было принято в среду в ходе заседания двух палат румынского законодательного органа.

СМИ Румынии сообщают, что в резолюции содержится подтверждение полной поддержки продвижения европейской интеграции Украины, Республики Молдова и Грузии. Также поддерживается принятие Советом ЕС положительного решения об открытии переговоров о вступлении в Евросоюз с Республикой Молдова и Украиной, принимая во внимание «четкие и существенные усилия и прогресс, достигнутый двумя государствами в выполнении рекомендаций» Европейской комиссии.

Помимо этого в резолюции румынский парламент подтверждает свою готовность сотрудничать и оказывать поддержку законодательным форумам стран-кандидатов и потенциальных государств-кандидатов для продвижения процессов присоединения.

 Погранполиция: на нескольких КПП в Молдове - по-прежнему большой поток людей
Транзит транспорта в Молдову через Венгрию временно разрешили без авторизаций
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЕС