09:30 (мск), источник: Клопс.ru
Литва пока не планирует закрывать границу с Калининградской областью
Власти прибалтийской республики не видят «чётких индикаторов угроз».
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Литва пока не планирует закрывать границу с Калининградской областью. Власти прибалтийской республики не видят тех угроз, с которыми столкнулась Финляндия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министра внутренних дел страны Агне Билотайте.
«Пока мы не видим необходимости для регионального решения. У границ Литвы пока спокойно. У нас чёткие индикаторы угроз, в соответствии с которыми мы и будем действовать. Мы наблюдаем за ситуацией и отреагируем, если будут изменения», — цитирует чиновника агентство.
Калининградские власти Калининградские власти предупредили Литву о последствиях закрытия КПП на границе.
Такое решение приведёт к экономическим проблемам в самой республике.