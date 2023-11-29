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09:30 (мск), источник: Клопс.ru

Литва пока не планирует закрывать границу с Калининградской областью

Власти прибалтийской республики не видят «чётких индикаторов угроз».

Источник: Reuters

Литва пока не планирует закрывать границу с Калининградской областью. Власти прибалтийской республики не видят тех угроз, с которыми столкнулась Финляндия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министра внутренних дел страны Агне Билотайте.

«Пока мы не видим необходимости для регионального решения. У границ Литвы пока спокойно. У нас чёткие индикаторы угроз, в соответствии с которыми мы и будем действовать. Мы наблюдаем за ситуацией и отреагируем, если будут изменения», — цитирует чиновника агентство.

Калининградские власти Калининградские власти предупредили Литву о последствиях закрытия КПП на границе.

Такое решение приведёт к экономическим проблемам в самой республике.

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