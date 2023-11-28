Пентагон признал, что хуситы не пытались ударить ни по кораблю США, ни по танкеру

«Мы также на данном этапе считаем, что [американский эсминец] Mason и [танкер] Central Park не являлись целями, по которым наносился удар», — заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Между тем в воскресенье Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США, в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток, утверждало, что две ракеты были выпущены хуситами «в направлении местонахождения» эсминца Mason и танкера Central Park. Ракеты упали в Аденском заливе примерно в десяти морских милях от кораблей, говорилось в заявлении СЕНТКОМ.
Райдер также пояснил, что США теперь не могут с уверенностью говорить о двух ракетах. «Наш текущий анализ заключается в следующем: мы знаем о том, что была выпущена как минимум одна ракета. Мы продолжаем изучать это, устанавливать, идет речь об одной или двух [ракетах]», — сказал официальный представитель американского военного ведомства.
Член политбюро «Ансар Аллах» Мухаммед аль-Бахити выступил в понедельник с утверждением, что власти США сфабриковали историю о спасении экипажа танкера Central Park. По версии СЕНТКОМ, эсминец Mason отреагировал на сигнал бедствия с судна Central Park, которое подверглось нападению неизвестных лиц. Впоследствии пять вооруженных лиц высадились с судна и попытались скрыться на своей небольшой лодке. Эсминец Mason преследовал нападавших, в результате чего они сдались. Экипаж Central Park в безопасности, отмечало СЕНТКОМ.
26 ноября информационное агентство Associated Press со ссылкой на компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности, передало, что судно Central Park подверглось нападению в Аденском заливе. Кто его совершил, не уточнялось. Компания Ambrey и компания-оператор судна Zodiac Maritime сообщили, что на борту танкера находятся граждане Болгарии, Вьетнама, Грузии, Индии, России и Филиппин.