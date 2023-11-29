06:04 (мск), источник: AmurMedia.ru
Путин подписал закон, из-за которого алкоголь подорожает в три раза
Акцизы на вино и шампанское вырастут втрое с мая 2024 года.
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Глава России Владимир Путин подписал закон об увеличении стоимости акцизов на алкоголь. Цены на шампанское и вино могут вырасти к маю следующего года в три раза.
Сейчас акциз на вино составляет 34 рубля за литр, но из-за президентского закона его стоимость вырастет до 108 рублей за литр.
Следующая индексация запланирована на 1 января 2025 года, акциз вырастет до 112 рублей, в 2026 году — до 116 рублей.
Кроме того, увеличиваются акцизы на винные напитки и шампанское, в том числе и российское. Сейчас они составляют 45 рублей за литр. Согласно закону, подписанному Путиным, ставка повысится до 141 рубля.