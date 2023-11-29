06:37 (мск), источник: Комсомольская правда
Семерых жителей Братска проводили на военную службу по контракту
Глава города подарил мужчинам вещмешки со всем необходимым на первое время.
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Еще семерых жителей Братска торжественно проводили на военную службу по контракту. Им пожал руки мэр города Сергей Серебренников. Об этом он сообщил в социальных сетях.
— В присутствии родных и друзей сказал мужчинам напутственные слова, вручил вещмешки с надписью «Братск» со всем необходимым на первое время. Иерей Иоанн Долматов, клирик храма Святителя Иннокентия Московского, окропил братчан святой водой и подарил иконки, — рассказывает Сергей Серебренников.
Кроме того, один из военнослужащих попросил с собой на удачу флаг Братска. По словам мужчин, у них много знакомых и близких людей на передовой.