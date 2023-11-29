06:10 (мск), источник: АиФ Владивосток
Новым председателем ЗСПК стал Антон Волошко
Он получил поддержку 35 депутатов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
На тридцать втором заседании Законодательного собрания Приморского края депутаты одобрили кандидатуру председателя. Новым председателем стал член партии «Единая Россия» Антон Волошко, который получил поддержку 35 депутатов.
«Я в этой команде старался, не все, честно скажу, получалось. Но есть и хороший опыт, в том числе во взаимодействии с депутатами. Вместе мы много работали на благо Приморского края», — заявил Антон Волошко.
В список включаются все кандидаты, за исключением тех, кто отказывается от участия. Кандидаты представляют программное заявление о своей деятельности и намерении занимать данную должность, а также отвечают на вопросы депутатов. Каждый депутат имеет право высказать свою позицию — за или против.
Затем происходит голосование — кандидат получает должность, если большинство депутатов (21 и более) проголосует за него. Итоги объявляет специальная комиссия, также избранная из числа депутатов.
Фракция «Единая Россия» выдвинула кандидатуру Антона Волошко. Его описали как авторитетного и опытного человека, который много работает на благо Приморского края.
Напомним, Антон Волошко 20 ноября покинул пост вице-губернатора Приморья по внутренней политике в связи с избранием в Законодательное собрание по 21 округу вместо Дмитрия Назарца, лишенного депутатских полномочий, в связи с его длительным отсутствием.