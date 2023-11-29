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06:10 (мск), источник: АиФ Владивосток

Новым председателем ЗСПК стал Антон Волошко

Он получил поддержку 35 депутатов.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

На тридцать втором заседании Законодательного собрания Приморского края депутаты одобрили кандидатуру председателя. Новым председателем стал член партии «Единая Россия» Антон Волошко, который получил поддержку 35 депутатов.

«Я в этой команде старался, не все, честно скажу, получалось. Но есть и хороший опыт, в том числе во взаимодействии с депутатами. Вместе мы много работали на благо Приморского края», — заявил Антон Волошко.

Напомним, выборы председателя проводятся посредством тайного голосования, и это был первый важный вопрос, в котором коммунисты, получившие большое количество мандатов на сентябрьских выборах, потерпели поражение. Кандидатура на должность председателя выдвигается фракциями, депутатами и также может быть самовыдвижение.

В список включаются все кандидаты, за исключением тех, кто отказывается от участия. Кандидаты представляют программное заявление о своей деятельности и намерении занимать данную должность, а также отвечают на вопросы депутатов. Каждый депутат имеет право высказать свою позицию — за или против.

Затем происходит голосование — кандидат получает должность, если большинство депутатов (21 и более) проголосует за него. Итоги объявляет специальная комиссия, также избранная из числа депутатов.

Фракция «Единая Россия» выдвинула кандидатуру Антона Волошко. Его описали как авторитетного и опытного человека, который много работает на благо Приморского края.

Напомним, Антон Волошко 20 ноября покинул пост вице-губернатора Приморья по внутренней политике в связи с избранием в Законодательное собрание по 21 округу вместо Дмитрия Назарца, лишенного депутатских полномочий, в связи с его длительным отсутствием.

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