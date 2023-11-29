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09:03 (мск), источник: © РИА Новости

Пушков назвал заявления в НАТО об успехах ВСУ свидетельством о невменяемости

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о том, что на заседании Совета глав МИД стран НАТО многие «вполголоса и с опаской» признали, что результаты контрнаступления ВСУ далеки от ожиданий.

Источник: © РИА Новости

Как ранее рассказал Сийярто, участникам Совета «пришло осознание» того, что украинское контрнаступление «дало заметно далекие от ожиданий результаты, и это сегодня никто не оспаривал». При этом попытка одного из министров объяснить, что контрнаступление будет победным, была «изолирована», добавил он.

«Глава МИД Венгрии Сийярто тактично умолчал о том, кто был тот единственный министр на заседании глав МИД НАТО, который настаивал на “успешности украинского контрнаступления”. Это тот случай, когда назвать фамилию было бы как выписать свидетельство о невменяемости», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам президента Владимира Путина, украинское контрнаступление фактически провалилось.

В начале месяца украинский главком Валерий Залужный в статье для журнала The Economist заявил, что ВСУ зашли в тупик: «Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет». Он также признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.

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