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10:15 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

Иран включил Казахстан в список стран — партнеров Израиля

Подробную статистику о связях мусульманских стран с Израилем опубликовал официальный сайт верховного руководителя Ирана аятоллы Сейида Али Хаменеи, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Ambassador of the Republic of Azerbaijan to the United States Elin Suleymanov

Отмечается, что с Израилем наиболее активно сотрудничает Турция, общий экспорт на металлы, стройматериалы, электричество и энергию составил — 5,7 мдрд долларов, пишет портал eadaily.com.

Также с ОАЭ, товарооборот — 2,5 млрд долларов. Сюда относится — кибербезопасность, агротех, финтех, строительство, инвестиции в аэрокосмической сфере, энергетике, медицине и различных отраслях промышленности.

Также в список мусульманских стран, сотрудничающих с Израилем, включили и нашу страну. Помимо Казахстана список пополнился следующими странами: Египет, Иордания, Бахрейн, Азербайджан.

Последние две страны удовлетворяют более чем 60% потребностей Израиля в нефти.

«Азербайджан и Израиль связывают многолетние отношения. Тель-Авив быстро признал независимость Баку и открыл в стране свое дипломатическое представительство. При этом стоит отметить, что Азербайджан также обзавелся диппредставительством в Израиле и назначил посла. Для Израиля Азербайджан интересен с точки зрения торговых отношений, а именно поставок нефти. По ряду оценок Баку обеспечивает поставки около 40% израильского импорта нефти. Лучше всего азербайджано-израильские отношения описал Ильхам Алиев, который сравнил их с айсбергом, девять десятых частей которого скрыты от глаз», — сказал младший научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН тюрколог Разиль Гузаеров.

Про президента Турции он также упомянул.

«Реджеп Тайип Эрдоган активно пользуется моментом (обострением в зоне палестино-израильского конфликта. — Ред.) для повышения своих рейтингов в исламском мире. Выступая на стороне Палестины, активно критикуя Израиль, Анкара привлекает к себе большое внимание. Однако все это является элементом популистской политики Турции, для которой подобный дискурс служит прикрытием реальных дел», — заключил он.

8 октября Израиль официально назвал конфликт с Палестиной войной. Представитель ХАМАСа озвучил причины нападения на соседнее государство. Позже лидер Палестины заявил, что ХАМАС не представляет интересы их народа. А генсек ООН призвал Израиль и ХАМАС к гуманитарному перемирию.

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