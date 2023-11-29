07:50 (мск), источник: Сиб.фм
Новосибирский чиновник-доброволец показал фото разрушений в зоне СВО
Чиновник новосибирской мэрии отправился добровольцем в зону спецоперации и попал в казачью бригаду.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Сотрудник мэрии Новосибирска Юрий Шаровский, участвующий в специальной военной операции под позывным Нацу, поделился кадрами из зоны боевых действий. Фото на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал журналист Дмитрий Винник. По его словам, кадры сделаны в Клещеевке.
«Познакомились мы давно, когда он был студентом факультета журналистики, а я преподавателем. Он пришёл учится после срочной службы в армии, где был миномётчиком. Эти знания ему пригодились, — он как доброволец принял участие в штурме Дебальцево. Потом Нацу работал чиновником в мэрии Новосибирска, откуда добровольцем ушёл на войну в казачью бригаду. Сейчас служит в разведке, управляет “птичкой”. Подвернул ногу, прячась от артобстрела, но продолжает сражаться», — написал Винник.
Сибиряк отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции в середине сентября, сообщал он ранее Сиб.фм. Шаровский — консультант управления общественных связей мэрии Новосибирска. В разговоре с корреспондентом Сиб.фм собеседник отметил, что принял решение отправиться на СВО, чтобы «отвлечься».
Шаровский женат, у него есть ребёнок. Ранее доброволец уже был на Украине в качестве военного корреспондента, а также сотрудничал с рядом СМИ Новосибирска и местным крематорием.
Ранее Сиб.фм сообщал, что разведчик с позывным «Майор» получил должность в департаменте по социальной политике мэрии Новосибирска. Сибиряк добровольно отправился в зону специальной военной операции. Он служил в в разведке в Сватовском районе ЛНР, пока не получил серьёзное ранение в руку при смене позиции в Червонопоповке в декабре 2022 года.