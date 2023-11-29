07:38 (мск), источник: ИА Башинформ
Радий Хабиров проведет «Прямую линию» с жителями Башкирии
Сегодня, 29 ноября, в 19 часов состоится «Прямая линия» Главы Башкортостана Радия Хабирова.
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Задать свой вопрос можно через соцсети, написав комментарий под постами в социальных сетях у Радия Хабирова во «ВКонтакте» и «Одноклассники».
В соцсетях вопросы будут приниматься вплоть до начала «Прямой линии» и даже в ходе прямого эфира.
Прямую линию в прямом эфире покажут телеканалы БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа» и «Салям», трансляция также пройдет в социальных сетях Главы Башкортостана во «ВКонтакте» и «Одноклассники» и в эфире радиостанций «Юлдаш» и «Радио России».
«Мы эту линию традиционно проводим. Попытаюсь ответить на все актуальные вопросы, которые волнуют наших жителей. Это такая не простая история. Вопросов всегда очень много, но я, подчеркиваю, попытаюсь ответить на все вопросы», — говорил ранее Радий Хабиров.
Как «Башинформ» рассказывал ранее, за первые дни от жителей Башкирии поступило более тысячи вопросов, в том числе видеообращения. Сама частая тематика — ремонт дорог, школ, а также районных дворцов культуры.