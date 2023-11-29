Беларусь приостановила участие в Европейской культурной конвенции

«Приостановить действие Европейской культурной конвенции, принятой Советом Европы в Париже 19 декабря 1954 года», — говорится в документе.
Правительство также поручило белорусскому внешнеполитическому ведомству направить соответствующее уведомление.
Постановление вступило в силу со дня его принятия.
Согласно информации на официальном сайте Совета Европы, среди основных задач данной конвенции — развитие взаимопонимания между народами Европы и взаимное уважение их культурного многообразия, сохранение европейской культуры.
Также документ призван содействовать национальным вкладам в общее культурное наследие Европы, но при этом участники договора должны уважать общие основные ценности и поощрять изучение их языков, истории и цивилизации.
Также отмечается, что конвенция должна способствовать скоординированным действиям «благодаря поощрению культурных мероприятий, представляющих интерес для Европы».