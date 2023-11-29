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10:06 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Беларусь приостановила участие в Европейской культурной конвенции

МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Белорусское правительство приняло решение приостановить действие положений Европейской культурной конвенции, это предусмотрено постановлением Совмина № 822 от 28 ноября, которое в среду официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Sputnik.by

«Приостановить действие Европейской культурной конвенции, принятой Советом Европы в Париже 19 декабря 1954 года», — говорится в документе.

Правительство также поручило белорусскому внешнеполитическому ведомству направить соответствующее уведомление.

Постановление вступило в силу со дня его принятия.

Задачи конвенции

Согласно информации на официальном сайте Совета Европы, среди основных задач данной конвенции — развитие взаимопонимания между народами Европы и взаимное уважение их культурного многообразия, сохранение европейской культуры.

Также документ призван содействовать национальным вкладам в общее культурное наследие Европы, но при этом участники договора должны уважать общие основные ценности и поощрять изучение их языков, истории и цивилизации.

Также отмечается, что конвенция должна способствовать скоординированным действиям «благодаря поощрению культурных мероприятий, представляющих интерес для Европы».

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