Слусарь — о переговорах с Минсельхозом: они просто тянут время

«Будем ждать премьера и министра сельского хозяйства, чтобы они нас проинформировали о выделении компенсаций, как предлагалось и обещали, и о том, когда Комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о моратории (на выплату кредитов фермеров — Ред.). Если этого не произойдет или ответ снова будет негативным или затягивающим время, в четверг фермеры запустят тракторы», — заявил Слусарь.
Он уточнил, что аграрии заранее информировали местные власти о проведении маршей протеста на этой неделе.
По словам Слусаря, у фермеров складывается впечатление, что правительство на переговорах с ними пытается просто «тянуть время».
«Дискуссия была слишком общая, слишком неопределенная: что нужно сделать это, нужно сделать то, как нужно работать… Это все нужно было делать полгода назад. Сейчас времени на это нет. Трактора стоят здесь, людей банкротят. Нам нужны быстрые решения», — заявил глава «Силы фермров».