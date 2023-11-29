10:00 (мск), источник: Ведомости
Маск отказался от приглашения «Хамаса» посетить сектор Газа
Американский предприниматель Илон Маск, посетивший ранее Израиль, отказался от приглашения палестинской группировки «Хамас» приехать и в сектор Газа.
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«Сейчас [обстановка] там кажется немного опасной, но я верю, что процветание Газы в долгосрочной перспективе будет выгодно всем сторонам», — написал он в X (ранее Twitter).
28 ноября представитель «Хамаса» в Ливане Усама Хамдан сообщил, что палестинская группировка пригласила Маска посетить Газу, чтобы тот увидел «масштабы массовых убийств и преступлений», совершенных против жителей анклава.
Маск прибыл в Израиль 27 ноября. Он встретился с премьер-министром и президентом страны Биньямином Нетаньяху и Ицхаком Герцогом. В ходе визита Маск в сопровождении Нетаньяху посетил кибуц Кфар-Аза, который серьезно пострадал в результате атаки боевиков «Хамаса» 7 октября.
После этого Маск согласился с Нетаньяху, который указал на необходимость уничтожить группировку. По словам бизнесмена, «другого варианта нет». Он также заявил, что отличие израильской армии от «Хамаса» заключается в том, что «Израиль пытается избежать убийства мирных жителей».
Поездка Маска в Израиль состоялась на фоне обвинений предпринимателя в антисемитизме. Поводом стало согласие Маска с публикацией одного из пользователей X, в которой говорилось, что «еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя». Маск отверг обвинения в антисемитизме.
Вместе с тем 28 октября он пообещал предоставить связь Starlink международным организациям, которые оказывают помощь в Газе. После этого министр связи Израиля Шломо Каръи заявил, что страна разорвет связи с компанией Маска. 27 ноября министр сообщил в X, что власти договорились с бизнесменом об использовании Starlink в Газе только с одобрения израильского минсвязи.