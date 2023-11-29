На форуме «Новосибирск — город безграничных возможностей» мэр поставил новые задачи

Выступая на торжественной церемонии открытия форума, мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал его тематику уникальной для подобных мероприятий, а сам форум масштабным, что подтверждает число и география участников — онлайн и офлайн к форуму присоединились представители и эксперты российских регионов, городов-побратимов Новосибирска из Белоруссии и Киргизии. Около 35 тысяч человек проявили интерес к теме форума.
«Новосибирск — город безграничных возможностей» ежегодно с 2016 года, за исключением 2020-го пандемийного года, организовывает и проводит департамент по социальной политике мэрии Новосибирска. И каждый год на нем ставят новые задачи по развитию доступной городской среды. Начинали, говорят организаторы, с обсуждения вопросов обустройства пандусов, подъемников и специальных лифтов в общественных местах. В этом году тема форума — «Новое стратегическое видение: мечтаем вместе», а акцент — на вопросах поддержки, прежде всего психологической, участников специальной военной операции и их семей.
— Создание безбарьерной среды в городе — важная и особенная тема. Мы не первый год занимаемся этим вопросом, мы давно разработали программу «Доступная среда». Это необходимо, но недостаточно. Именно в ходе проведения этого форума у нас родился главный тезис, что нет людей с ограниченными возможностями. Есть задача — создать условия, чтобы люди могли раскрыть свои возможности независимо от состояния здоровья. У каждого человека возможности безграничны, — сказал мэр Анатолий Локоть, подчеркнув, что это подтверждают мероприятия, которые запланированы в рамках форума.
Деловая программа рассчитана на два дня и проходит в центре культуры и отдыха «Победа», 30 ноября начнется четырехдневная творческая, культурно-спортивная часть форума. Она включает театральные инклюзивные постановки и спортивные мероприятия, в которых примут участие люди с ОВЗ.
— На пути людей с инвалидностью возникали проблемы и барьеры, и их нужно было решить и преодолеть. И в течение длительного времени мы этим занимались. Новосибирск постепенно преображался, становился более доступным. Мы впервые говорим о том, что люди с инвалидностью не отдельная группа населения, а неотъемлемая часть этого города, — сказал председатель Новосибирской областной организации Всероссийского общества инвалидов Игорь Галл-Савальский.
По словам главы города, новые обстоятельства внесли свои коррективы в повестку форума — с начала СВО муниципалитет открыл двери социальных учреждений для участников спецоперации и их семей для прохождения реабилитации — психологической, социальной, медицинской.
— В каждом районе проводились встречи. Важно было поддержать людей, не оставить их один на один с их проблемами, дать понять, что мы о них позаботимся. Особая тема — это реабилитация и социальная адаптация тех, кто вернулся с линии боевого соприкосновения и нуждается во всесторонней помощи. Одно из наших муниципальных социальных учреждений оборудовано для решения этих задач. Здесь осуществляется не только физическая, но и психологическая реабилитация участников военных действий, — рассказал Анатолий Локоть.
Мэр поблагодарил правительство Новосибирской области, депутатов Законодательного собрания региона, Совета депутатов города Новосибирска за поддержку этого направления работы муниципалитета.
— Форум, прежде всего, помогает нам получить обратную связь. Нужно понимать, что действительно нужно людям. Конечно, мы опираемся в своей работе на социологические исследования, выполняем федеральные и региональные задачи. Но важно услышать мнение людей при непосредственном контакте. Здесь есть возможность этот контакт получить, поучаствовать в диалоге, обсудить с экспертами идеи, — отметила начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева.
По ее словам, итогом форума станут соглашения с людьми, организациями, предприятиями, которые готовы включиться в непосредственную работу, предложить пути решения конкретных проблем. В числе своих партнеров департамент видит строительные, дорожные, архитектурные, транспортные организации, которые могут помочь улучшить безбарьерную среду.
В 2022 и 2023 годах проведена реновация шести объектов городской социальной инфраструктуры, в их числе — центр социально-медицинской реабилитации для участников СВО, находящийся по адресу: 1-й переулок Серафимовича, 2. На базе этого центра с развитой материально-технической и кадровой базой проводится восстановление утраченных функций организма вследствие травм и ранений.
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