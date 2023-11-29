11:30 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Лукашенко вылетел с рабочим визитом в ОАЭ
МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко вылетел в среду в Объединенные Арабские Эмираты, сообщила пресс-служба главы государства.
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«Глава белорусского государства примет участие во Всемирном саммите по борьбе с изменением климата под эгидой Организации Объединенных Наций», — уточнили в пресс-службе.
На совещании с высокопоставленными чиновниками в понедельник, 27 ноября, Александр Лукашенко анонсировал ряд зарубежных поездок, среди которых — саммит по климату в Дубае.
Кроме того, он рассказал о планах встретиться в Дубае с лидером Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, чтобы обсудить обстоятельства предстоящей поездки.
«Отдельные страны мы договаривались посетить. Я думаю, что на саммите по климату, который состоится в ближайшее время в Дубае, повстречаюсь с президентами отдельных африканских государств и договорюсь с ними о переговорах и при необходимости — визитах в африканские страны», — сказал Лукашенко.
Ранее стало известно, что ежегодный климатический саммит ООН начнется в Дубае 30 ноября и продлится до 12 декабря. Планируется, что в ОАЭ прилетят генсек ООН Антониу Гутерриш, а также иностранные политики. Лукашенко намерен озвучить на нем подходы и предложения Беларуси по решению глобальных вопросов климатической и экологической безопасности.