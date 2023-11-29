10:31 (мск), источник: РИА Новости
Никитин: частные клиники не заинтересованы обсуждать риски абортов
Губернатор Никитин: частные клиники не заинтересованы обсуждать риски абортов.
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Частные клиники не заинтересованы в том, чтобы обсуждать риски прерывания беременности с женщиной, их ключевой целью является получение прибыли, заявил глава комиссии Госсовета по соцполитике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Ранее в Курской области и Крыму частные клиники добровольно отказались от оказания услуг по прерыванию беременности. Заксобрание Нижегородской области в ближайшее время планирует рассмотреть региональный закон о запрете на склонение беременных к аборту и проект изменений в федеральный закон, предлагающий запретить частным клиникам производить искусственное прерывание беременности, инициированные губернатором области Глебом Никитиным.
«Если видим, что какой-то вопрос стал актуальным, предлагаем коллегам из администрации президента поднять его на Госсовете. Тема абортов в последнее время звучит невероятно громко. Она сложная. Первый вопрос, и на него ответа у меня нет, — с какого момента человек становится человеком, а аборт — убийством? Ответ у каждого из нас, вероятно, свой. Второй вопрос — нужно ли ограничить аборты в частных клиниках? Здесь мой ответ однозначен. Убежден, что с женщинами в ситуации репродуктивного выбора необходимо откровенно говорить о рисках в случае прерывания беременности, а также о мерах господдержки материнства и детства. Замотивированы ли частные клиники делать это? Нет, поскольку их ключевая цель — извлечение прибыли», — сказал Никитии в интервью «Ведомостям», отвечая на вопрос о том, планируется ли обсуждать негативную сторону таких запретов на заседаниях комиссии Госсовета.
По его словам, в Новгородской области сейчас внимательно изучают опыт других регионов, где частные клиники добровольно перестали делать аборты.
«Первым шагом, который необходимо сделать, считаю гарантированное информирование женщин обо всех рисках, возможностях и перспективах в случае аборта. Повторю еще раз, поскольку это принципиально важно, — решению должен предшествовать доверительный разговор, в котором частные клиники по определению не слишком заинтересованы».
Никитин считает, что мнение мужчин должно учитываться в ситуации репродуктивного выбора. «Это вопрос о равенстве прав. Мне бы также очень хотелось, и комиссия Госсовета по социальной политике это поддерживает, чтобы была ужесточена ответственность родителя за неучастие в воспитании детей, неуплату алиментов. Нужно принимать такие решения, которые гарантируют каждому ребенку финансовую обеспеченность, а вместе с ней — рост и развитие. Мы неоднократно озвучивали предложения на эту тему, и часть из них реализована в поручениях президента», — заключил он.