10:18 (мск), источник: АиФ Новосибирск
Бойцы СВО из Новосибирской области пожаловались на качество медпомощи
В 2023 году было получено 230 обращений, теперь характер вопросов изменился.
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Мобилизованные из Новосибирской области возмутились качеством медпомощи. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Нина Шалабаева на пресс-конференции.
По словам Нины Шалабаевой, в 2022 году в регионе было 364 обращения от бойцов СВО и их семьи. А в 2023 году было получено 230 обращений, но сейчас характер вопросов изменился. Теперь мобилизованные не согласны с заключением военно-врачебной экспертизы, недовольны оказанием медицинской помощи или ее неоказанием, непредоставлением отпусков, оказанием содействия в получении документов, которые могли бы подтвердить участие бойца в СВО.
Омбудсмен также рассказала, что многие вопросы решает напрямую с Татьяной Москальковой, которая подключает к работе Международный Красный Крест. Такое сотрудничество немного ускоряет процесс.
Кроме этого, активно ведётся работа по возвращению бойцов, попавших в плен.