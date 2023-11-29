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12:06 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews

Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2023

Одиннадцать дней отдохнут казахстанцы в декабре 2023 года, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

В этом году Государственный праздник День независимости, который отмечается 16 декабря, выпадает на субботу. Это означает, что у казахстанцев появится дополнительный выходной день — понедельник. Таким образом, три дня отдохнут казахстанцы на День независимости.

Кроме того, в этом году предновогодние дни — 30 и 31 декабря выпадают на субботу и воскресенье. В новом году казахстанцы отдохнут 1 и 2 января.

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