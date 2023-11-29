МИД России пригрозил Молдавии ответом на присоединение к санкциям

«Мы расцениваем это как очередной враждебный шаг, направленный на разрушение российско-молдавских отношений. Не должно быть сомнений в том, что без ответа с нашей стороны он не останется», — заявила она.
О том, что Молдавия присоединилась к четырем пакетам санкций против России, 15 ноября сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции республики Нику Попеску. Он добавил, что власти страны изучают возможность поддержать и другие антироссийские меры, и как это повлияет на экономику.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после того, как президентом республики в конце 2020 года стала Майя Санду, которая придерживается проевропейской линии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что Молдавия стремится стать недружественной страной для России. Москва призвала Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не мешать развитию контактов и межрегиональных связей.