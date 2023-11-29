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12:27 (мск), источник: © РИА Новости

МИД России пригрозил Молдавии ответом на присоединение к санкциям

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Россия ответит на решение властей Молдавии присоединиться к санкциям, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

Источник: © РИА Новости

«Мы расцениваем это как очередной враждебный шаг, направленный на разрушение российско-молдавских отношений. Не должно быть сомнений в том, что без ответа с нашей стороны он не останется», — заявила она.

О том, что Молдавия присоединилась к четырем пакетам санкций против России, 15 ноября сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции республики Нику Попеску. Он добавил, что власти страны изучают возможность поддержать и другие антироссийские меры, и как это повлияет на экономику.

Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после того, как президентом республики в конце 2020 года стала Майя Санду, которая придерживается проевропейской линии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что Молдавия стремится стать недружественной страной для России. Москва призвала Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не мешать развитию контактов и межрегиональных связей.

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