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11:25 (мск), источник: АиФ Кубань

На «Прямую линию» губернатора Кубани поступило более 4,2 тысячи обращений

Больше всего вопросом задают на тему жилищно-коммунального хозяйства.

Источник: РИА "Новости"

На «Прямую линию» губернатора Краснодарского края поступило более 4,2 тысяч обращений, сообщает пресс-служба администрации региона.

Глава Кубани ответит на вопросы жителей 4 декабря в эфире телеканалов «Кубань 24» и «Россия 24 — Кубань».

За время приема сообщений на «Прямую линию» губернатора поступил 4241 вопрос. Из них 2351 — в телеграм, 1890 — по многоканальному телефону.

43% жителей задали вопросы относительно жилищно-коммунального хозяйства, 21% — транспорта и дорожного хозяйства, 11% — строительства и архитектуры, 6% — социального обеспечения.

По 3% кубанцев поинтересовались здравоохранением, экономикой, малым и средним бизнесом, образованием и культурой.

Больше всего вопросов поступают из Туапсинского района, Анапы, Краснодара, Новороссийска и Брюховецкого района.

Ранее мы сообщали, что с 22 ноября уже можно задавать интересующие вопросы через чат-бот в телеграм «Вопрос Кондратьеву» @direct_line_23_bot или по многоканальному телефону 8 (861)268−60−44.

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