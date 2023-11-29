11:25 (мск), источник: АиФ Кубань
На «Прямую линию» губернатора Кубани поступило более 4,2 тысячи обращений
Больше всего вопросом задают на тему жилищно-коммунального хозяйства.
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На «Прямую линию» губернатора Краснодарского края поступило более 4,2 тысяч обращений, сообщает пресс-служба администрации региона.
Глава Кубани ответит на вопросы жителей 4 декабря в эфире телеканалов «Кубань 24» и «Россия 24 — Кубань».
За время приема сообщений на «Прямую линию» губернатора поступил 4241 вопрос. Из них 2351 — в телеграм, 1890 — по многоканальному телефону.
43% жителей задали вопросы относительно жилищно-коммунального хозяйства, 21% — транспорта и дорожного хозяйства, 11% — строительства и архитектуры, 6% — социального обеспечения.
По 3% кубанцев поинтересовались здравоохранением, экономикой, малым и средним бизнесом, образованием и культурой.
Больше всего вопросов поступают из Туапсинского района, Анапы, Краснодара, Новороссийска и Брюховецкого района.
Ранее мы сообщали, что с 22 ноября уже можно задавать интересующие вопросы через чат-бот в телеграм «Вопрос Кондратьеву» @direct_line_23_bot или по многоканальному телефону 8 (861)268−60−44.