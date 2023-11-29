11:26 (мск), источник: МК.RU Волгоград
В Волгоградской области переизбрали главу Ольховского района
Алексей Васильевич Солонин работает в должности руководителя района с 2018 года.
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В районной администрации отметили, что конкурсный отбор прошел 28 ноября 2023 года. На должность главы Ольховского района был единогласно переизбран Алексей Васильевич Солонин.
Родился Солонин в 1976 году, окончил волгоградский технический вуз. Карьеру Алексей Васильевич начал еще в 1997 году на посту инженера по маркетингу. С 2006 года и до назначения на должность главы района он занимал разные должности в органах исполнительной власти.
За 2018−2023 годы в Ольховском районе были зафиксированы изменения к лучшему, и теперь начатые проекты продолжат реализовывать дальше.