11:46 (мск), источник: Om1.ru
Мэрия Омска ищет работников в Управление дорожного хозяйства и благоустройства
Необходимо более 300 сотрудников разных профессий.
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Управление дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Омска остро нуждается в рабочих. По информации пресс-службы городской администрации, зимой на всех объектах, подведомственных управлению, трудится около 820 человек. Но это лишь 40% от необходимого количества людей.
Всего УДХБ обслуживает почти 1600 километров дорог, около 1500 остановок общественного транспорта, городских парков, скверов, общественных территорий, светофорных объектов и почти 34000 дорожных знаков.
Сейчас УДХБ ищет более 300 сотрудников разных профессий, среди которых дорожные рабочие, механизаторы, рабочие зеленого хозяйства различных категорий, водители легковой и специализированной техники, слесари, механики, электромонтеры, электросварщики, а также инженеры. Открыто также 40 вакансий на сезонные работы по уборке снега.
«На дорогах города почти ежедневно трудится порядка 300 человек. Мы стараемся оперативно выполнять необходимые работы по содержанию дорожной сети и общественных территорий, но имеющегося количества сотрудников все же недостаточно. Особенно остро нехватка ощущается в сложных погодных условиях. Есть у нас и сезонные вакансии, но хотелось бы, чтобы больше работников оставалось в нашем коллективе постоянно», — отметил первый заместитель директора БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Антон Глебов.
Омичам предлагают официальное трудоустройство, стимулирующие выплаты для работников разной категории, льготы на медицинское обслуживание и семейный отдых, предоставляемые профсоюзной организацией. За более подробной информацией можно обратиться в отдел кадров: 21−67−71.