11:22 (мск), источник: Фонтанка
Депутаты в Петербурге продлили заморозку реновации еще на год
В Петербурге Заксобрание продлило до 2025 года приостановку закона о КРТ.
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Отдельные положения нашумевшего закона о комплексном развитии территорий (КРТ, «новой» реновации) заморожены до 2025 года. Соответствующий законопроект 29 ноября ЗакС Петербурга утвердил в окончательном, третьем чтении.
Петербуржцы подали коллективный иск об отмене закона о КРТ, дошли до Верховного суда, но получили отказ. Теперь истцы планируют обратиться в Конституционный суд.
После того, как в Петербурге среди жителей начались волнения, в парламенте был создан общественный штаб по КРТ, куда вошли депутаты, жители, эксперты и профильные чиновники.
Законодательное собрание направило в Госдуму проект федеральной инициативы, в котором предлагается смягчить условия КРТ, в частности, касающихся географии расселения. Депутаты также предложили свои поправки к рассматриваемому федеральному законопроекту.
Ранее в интервью «Фонтанке» спикер Заксобрания Александр Бельский, по чьей инициативе был создан общественный штаб по КРТ, заявил, что в таком формате возможно обсуждение и других вопросов городской повестки.