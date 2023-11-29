Молдова наращивает градус антироссийской риторики — МИД РФ

Она отметила, что таким образом находящиеся у власти политические силы «пытаются реабилитироваться перед Брюсселем за проигранные местные выборы».
Захарова также напомнила, что 23 ноября официальный Кишинев присоединился к санкциям, введенным Евросоюзом против России в марте 2014 года.
«Мы уже давали оценку этому решению молдавских властей. Мы расцениваем его как очередной враждебный шаг, который направлен на разрушение российско-молдавских отношений. Не должно быть сомнений в том, что без ответа с нашей стороны он не останется», — сказала дипломат.
Она также прокомментировала слова президента Молдовы Майи Санду о том, что Россия является угрозой для республики.
«Мы не раз говорили о том, что Россия не представляет угрозы ни для молдавского государства, ни для дружественного молдавского народа. К счастью, граждане Молдавии хорошо знают свою историю и стремятся поддерживать свою идентичность, культуру и язык. Они помнят и об исторической роли России в сохранении и развитии молдавской государственности, поэтому мы убеждены в тщетности любых попыток стереть культурно-этнический код народа Молдавии и разорвать его вековые связи с Россией», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.