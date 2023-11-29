На ВДНХ прошел день Челябинской области

«Хотел бы сказать слова благодарности в первую очередь нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину за эту замечательную идею — показать нашу огромную, необъятную и великую страну. Здесь вместе все регионы, их достижения, и мы идем вперед — к новым победам. На нашем стенде мы хотим разбить многие стереотипы о нашем регионе, а также показать, каким он будет. Самая главная ценность для нас — это люди. Мы развиваем Южный Урал, делая жизнь комфортней, чтобы каждый человек хотел жить здесь, создавать семью, рожать детей, получать образование, работать и отдыхать. Челябинская область — замечательный регион», — сказал Алексей Текслер.
Многие знают об огромном вкладе Южного Урала в годы Великой Отечественной войны. Большая доля танков и танковых двигателей производилась в Челябинске. В области был построен первый промышленный ядерный реактор. Регион производил 70% всего чугуна и более 50% стали в СССР. Три южноуральских города носят почетное звание «город трудовой доблести».
«Нынешнее поколение южноуральцев достойно сохраняет традиции. Мы делаем все для нашей победы в зоне СВО. Мы любим нашу Родину, развиваем наш регион», — подчеркнул Алексей Текслер.
РОСТ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Челябинская область — среди лидеров по развитию промышленности, особенно обрабатывающей. Челябинская область кормит страну: здесь производят наибольшее количество макаронных изделий, муки, круп, куриных яиц. Торговые отношения налажены со 118 странами. Развивается экономика — растут зарплаты. За четыре года средний доход южноуральцев вырос более чем на 21%.
Налажена социальная политика: семьи, которые в этом нуждаются, получают поддержку на федеральном и местном уровне. Особое внимание уделяется вопросам помощи ветеранам СВО.
В приоритете вопросы развития здравоохранения. Строятся и ремонтируются больницы и ФАПы, закупается оборудование. Работает программа «Земский доктор» для привлечения специалистов на село.
Большая работа ведется в сфере образования. Появляются новые школы и детсады, открываются «Точки роста» и «IT-кубы». Строится межуниверситетский кампус.
Как отметил ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев, образование и наука занимают особенное место в экспозиции Челябинской области.
«Здесь и наша Страна городов — Аркаим, открытый в 1987 году экспедицией знаменитого археолога ЧелГУ Геннадия Здановича. И фрагмент метеорита, который очень громко упал в Челябинской области в 2013 году. И, конечно, межуниверситетский кампус мирового уровня, строительство которого сейчас ведется в Челябинске — беспрецедентный проект и для Южного Урала, и для страны в целом. Важно, чтобы о достижениях и возможностях нашего региона узнала молодежь, чтобы ребята могли оценить место, где живут и где могут найти себя в будущем», — подчеркнул Таскаев.
Челябинская область славится и своими спортивными достижениями. Здесь любят и развивают хоккей, баскетбол, дзюдо. Регион представляют два легендарных клуба — челябинский «Трактор» и магнитогорский «Металлург». Для популяризации спорта в городах и поселках строятся физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, ледовые арены, стадионы. В будущем году Южный Урал примет Спартакиаду зимних видов спорта.
«У нас спортивный регион, мы успешно проводим чемпионаты России, старты по летним видам спорта, по легкой атлетике. Очень любим зимние виды спорта, у нас есть вся необходимая инфраструктура для проведения соревнований самого высокого уровня. Мы любим спорт, развиваем материально-техническую базу, занимаемся детско-юношеским спортом и спортом высоких достижений, чтобы нашим детям было куда стремиться», — рассказал губернатор.
Развивается городская среда. Благоустраиваются тысячи общественных территорий, строится новое жилье. Обновляется общественный транспорт: на смену изношенному подвижному составу пришли современные и экологичные автобусы, красивые трамваи и троллейбусы со всеми удобствами, которые, кстати, производятся здесь же, в регионе. Реконструированы аэропорты в Челябинске и Магнитогорске. Началось долгожданное строительство метротрама.
Несколько последних лет сфере культуры на Южном Урале уделяли большое внимание. Финансирование на ее поддержку выросло практически вдвое. С нуля была построена детская филармония в Челябинске, массово ремонтировались театры. Как следствие, выросло число проектов, реализуемых в регионе. Нам есть чем гордиться, это доказали творческие коллективы, выступившие в День Челябинской области в Москве.
«Культура — это градусник, по которому измеряют благополучие любого общества. Самобытность уральской культуры отражена в программе, которую мы презентовали на ВДНХ. Культурная программа нашей области стала яркой гранью презентации», — отметил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.
Гости смогли увидеть и послушать коллективы Челябинской государственной филармонии, в частности знаменитый Камерный хор им. В. Михальченко. Примечательно, что здесь звучали в основном произведения челябинских авторов, воспевающие родной край. Сыграла для зрителей и инструментальная группа ансамбля «Урал». Любители джаза насладились выступлением «Уральского диксиленда Игоря Бурко». Побывали в столице и южноуральские ребятишки — лучшие самодеятельные коллективы составили концерт под названием «Край, где сбываются мечты».
«Мы прилетели из Сургута и решили один день посвятить выставке на ВДНХ. Так неожиданно, что попали на День Челябинской области. Раньше почти ничего не знали про этот регион и приятно поражены. Столько у вас талантов, такая красивая природа. Обязательно приедем сами посмотреть», — цитирует издание «Южноуральская панорама» слушательниц уличного концерта.
Конечно же, важнейшим пунктом, разработанным Челябинской областью для выставки, стал вопрос экологии. Очень важно показать гостям, что Южный Урал — это не дымящие трубы заводов и воздух черного цвета. Здесь ведется огромная работа: промышленные предприятия заключают с областью соглашения о снижении выбросов, из областного центра исчезла огромная отравляющая городская свалка, подобная работа ведется и в Магнитогорске.
«В Челябинской области за несколько лет поменялось очень многое. Я знаю, как много губернатор работает над вопросом улучшения экологии в регионе и какие сложные переговоры с различными компаниями он вел и ведет. Но мы уже видим, как изменились Магнитка и сам Челябинск. Активное участие Южного Урала в нацпроекте “Экология” и федеральном проекте “Чистый воздух” дало заметные результаты. Мы привыкли как-то ругать регионы за экологию, но работа в Челябинской области точно заслуживает уважения. И эти достойные результаты были достигнуты за довольно короткий промежуток времени. Большую роль сыграла работа с бизнесом, промпредприятиями, транспортом, в коммуналке. Челябинская область в этом направлении очень серьезно потрудилась», — отметил полпред Владимир Якушев.
Да, Южный Урал — край промышленный. Но это еще и край великолепной природы! На территории нашей области находятся три национальных парка, 142 особо охраняемые территории, более трех тысяч озер, красивые реки и горы с горнолыжными курортами. К нам точно стоит приехать.
«Мы посвятили наш стенд человеку и его мечте. Мы считаем, что в Челябинской области любая мечта может осуществиться, и делаем все, чтобы так и было. Мы любим Челябинскую область и нашу страну, развиваем наш регион ради жителей Челябинской области».
Алексей Текслергубернатор Челябинской области
Посетить выставку «Россия» на ВДНХ в столице, непременно заглянув и на стенд Челябинской области, можно до середины апреля 2024 года.
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