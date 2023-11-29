12:42 (мск), источник: Комсомольская правда
Бюджет Ленобласти — 2024: Куда потратят деньги и как изменится жизнь ленинградцев
Основной упор в бюджете Ленобласти сделан на соцподдержку, образование и здравоохранение.
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Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области в первом чтении приняли основные параметры бюджета региона на 2024 год и следующий плановый период. Дефицит есть, но небольшой. Узнали, какой баланс доходов и расходов прогнозируется.
СБАЛАНСИРОВАННЫЙ И УВЕРЕННЫЙ.
Доходная часть регионального бюджета в 2024 году должна составить 216,8 миллиарда рублей. Основную часть доходных поступлений составит налог на прибыль организаций — 98,5 миллиарда рублей, почти 47,7 миллиарда добавится за счет налога на доход физических лиц.
Расходы запланированы на уровне 223,7 миллиарда рублей. Приоритеты бюджета на будущий год — здравоохранение, образование и социальная поддержка граждан, строительство и ремонт поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, школ, детских садов, ремонт дорог и создание новых объектов инфраструктуры.
Дефицит 6,9 миллиарда критичным не станет — это 3,4 процента от общего годового объема доходов.
— Это безопасный уровень для нашего бюджета. Параметры хоть и предельные, но они безопасны. Скажу откровенно: бюджет на 2024 год очень хороший, все основные задачи учтены. В целом бюджет сформирован сбалансированно и отвечает задачам поступательного развития Ленобласти. Жизнь ленинградцев будет улучшаться, — говорит первый заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета финансов Роман Марков.
Поскольку приоритеты бюджета — выполнение всех социальных обязательств, то в связи с этим проект бюджета Ленобласти на 2024−2026 годы предусматривает рост минимальной зарплаты в регионе на 15,8 процента до 20 125 рублей.
ШКОЛЫ И САДИКИ.
Больше всего бюджетных средств в 2024-м планируется направить на сферу образования — 50,9 миллиарда рублей. Лидер по расходам — дошкольное образование, на развитие которого потратят больше 15,5 миллиарда рублей. Примерно 3,5 миллиарда составляют затраты на профессионально-техническую сферу и чуть более одного миллиарда на высшее образование.
Необходимость таких вложений появилась из-за интенсивного развития Всеволожского района. Так, из 200 тысяч школьников Ленобласти более 62 тысяч учащихся проживают в поселениях Всеволожского района. А из 86,7 тысячи дошкольников всеволожские дошколята составляют 24,3 тысячи детей. Поэтому там запланировано строительство двух новых школ в Кудрово и Новодевяткино, а также трех детских садов — в Буграх, Всеволожске и Агалатово.
Получат поддержку и другие образовательные учреждения Ленобласти. Семь школ (из них четыре находятся в Лужском районе) включены в программу модернизации, общая сумма затрат составит 415 миллионов рублей. Еще 300 миллионов рублей будет выделено школам Всеволожского, Выборгского, Ломоносовского и Приозерского районов по программе реновации. Кроме того, 200 миллионов рублей в 2024 году будет направлено на ремонт шести детских садов.
СОЦПОДДЕРЖКА И ЗДОРОВЬЕ.
Почти равные суммы заложены на мероприятия в области социальной поддержки и здравоохранения — 31,5 и 31,4 миллиарда рублей соответственно. В сфере соцподдержки областной бюджет учитывает расходы на помощь мобилизованным и их семьям, поддержку контрактников. Ленобласть курирует город Енакиево Донецкой Народной Республики, поэтому предусмотрены и затраты на восстановление новых территорий. Не останутся без поддержки и другие категории граждан — многодетные, пенсионеры, инвалиды, а также дети-сироты и те, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Что касается сферы здравоохранения, то существенная сумма уйдет на закупку льготных лекарственных препаратов для отдельных категорий граждан (почти 4 миллиарда рублей) и на инфраструктурное развитие отрасли (почти 1,9 миллиарда). Например, в рамках адресной инвестиционной программы планируется построить амбулаторию в Войсковицах.
ДОРОГИ И ЖКХ.
В 2024 году заметно вырастут затраты на развитие и содержание региональной автомобильной дорожной сети. Так, Дорожный фонд Ленинградской области получит рекордную сумму — 23,3 миллиарда рублей. Из них на строительство и реконструкцию дорог в 2024-м будет направлено более 10,5 миллиарда рублей, на капитальный ремонт и текущее содержание — 6,7 миллиарда рублей. Почти 3 миллиарда предусмотрены на мероприятия по снижению аварийности на региональных и муниципальных дорогах Ленинградской области.
Увеличены поступления и на реализацию мероприятий в сфере ЖКХ и ТЭК — до 13,5 миллиарда рублей. Деньги пойдут на компенсацию затрат ресурсоснабжающих организаций, текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, содержание областного водопроводно-канализационного хозяйства и догазификацию. В Луге, например, планируется построить канализационный коллектор.
Кстати, в 2024 году вырастут расходы на мониторинг экологической ситуации, поддержку особо охраняемых природных территорий, обеспечение лесозащиты и лесовосстановления, экологическое просвещение. Запланированы расходы на ликвидацию несанкционированных свалок, строительство новых контейнерных площадок.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ.
Сколько денег получат нацпроекты в Ленобласти.
17,9 млрд рублей планируется направить на реализацию национальных проектов в Ленинградской области.
«Жилье» — 6,2 млрд рублей.
«Дороги» — 4,9 млрд рублей.
«Здравоохранение» — 2,3 млрд рублей.
«Образование» — 2,1 млрд рублей.
«Демография» — 1,9 млрд рублей.
Бюджет в цифрах (статья расходов и объем средств).
Образование — 50,9 млрд рублей.
Соцподдержка — 31,5 млрд рублей.
Здравоохранение — 31,4 млрд рублей.
Дороги — 23,3 млрд рублей.
ЖКХ и ТЭК — 13,5 млрд рублей.
Охрана окружающей среды — 2,2 млрд рублей.
Формирование городской среды — 9,25 млрд рублей.
Спорт — 2,4 млрд рублей.
Культура — 4,2 млрд рублей.