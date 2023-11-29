12:46 (мск), источник: АиФ Екатеринбург
Евгений Куйвашев и Шерали Кабир подписали протокол о сотрудничестве
Делегация Свердловской области во главе с губернатором принимает участие в деловом форуме в Республике Таджикистан.
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Губернатор Евгений Куйвашев и министр промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Шерали Кабир в рамках бизнес-форума, который состоялся в Душанбе, подписали протокол о сотрудничестве между свердловским правительством и министерством промышленности и новых технологий Республики.
Напомним, делегация Свердловской области во главе с губернатором 28 ноября начала работу в Республике Таджикистан, чтобы представить продукцию в металлургии и машиностроении, строительстве, энергетике, химической промышленностии других сферах.
Как отметил губернатор Свердловской области, важной целью визита в Таджикистан является знакомство с местными предприятиями и промышленным потенциалом.
«Нам есть, что предложить друг другу», — отметил Куйвашев.
Он также сообщил о готовности уральского региона к приему на практику и обучению по программам ускоренной и целевой подготовки высококвалифицированных специалистов для различных сфер экономики.