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12:44 (мск), источник: Комсомольская правда

В Татарстане предложили не ограничивать страховой стаж для многодетных матерей

Эту идею озвучила детский омбудсмен республики Ирина Волынец.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане предложили не ограничивать страховой стаж для многодетных мам. Эту идею озвучила детский омбудсмен республики Ирина Волынец. Обращение отправлено первому зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой.

По словам Волынец, в стаж входит период ухода за каждым ребенком до достижения им 1,5 лет, но не более шести лет в общей сложности. А пенсионные коэффициенты начисляются максимум за четырех детей.

Как отметила омбудсмен, матери, воспитывающие пятерых и более детей, находятся в невыгодных условиях. У таких мам пенсия меньше.

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