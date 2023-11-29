12:44 (мск), источник: Комсомольская правда
В Татарстане предложили не ограничивать страховой стаж для многодетных матерей
Эту идею озвучила детский омбудсмен республики Ирина Волынец.
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В Татарстане предложили не ограничивать страховой стаж для многодетных мам. Эту идею озвучила детский омбудсмен республики Ирина Волынец. Обращение отправлено первому зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой.
По словам Волынец, в стаж входит период ухода за каждым ребенком до достижения им 1,5 лет, но не более шести лет в общей сложности. А пенсионные коэффициенты начисляются максимум за четырех детей.
Как отметила омбудсмен, матери, воспитывающие пятерых и более детей, находятся в невыгодных условиях. У таких мам пенсия меньше.