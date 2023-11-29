Минторговли предлагает отменить в Казахстане госрегулирование цен на продукты

«Нами предлагается на законодательном уровне упразднить механизм регулирования цен на СЗПТ в два этапа. С I полугодия 2024 года предлагается отказаться от установления предельных цен на девять товаров, где имеется 100%-ное отечественное производство: соль, мука, рожки, гречневая крупа, рис, хлеб, молоко, картофель, яйцо», — сказала вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова на заседании комитета по аграрным вопросам, ее цитирует пресс-служба ведомства.
13 ноября сообщалось, что стабилизация цен на социальные продукты питания переходит под ручной контроль акиматов регионов.