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14:18 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz

Минторговли предлагает отменить в Казахстане госрегулирование цен на продукты

АСТАНА, 29 ноя — Sputnik. Минторговли намерено упразднить механизм регулирования цен на социально значимые продовольственные товары.

Источник: Sputnik.kz

«Нами предлагается на законодательном уровне упразднить механизм регулирования цен на СЗПТ в два этапа. С I полугодия 2024 года предлагается отказаться от установления предельных цен на девять товаров, где имеется 100%-ное отечественное производство: соль, мука, рожки, гречневая крупа, рис, хлеб, молоко, картофель, яйцо», — сказала вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова на заседании комитета по аграрным вопросам, ее цитирует пресс-служба ведомства.

13 ноября сообщалось, что стабилизация цен на социальные продукты питания переходит под ручной контроль акиматов регионов.

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