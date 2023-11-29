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Главные новости 29 ноября
13:12 (мск), источник: Прецедент

Социальные выплаты в декабре 2023 года: зарплаты, пенсии, пособия

В связи с длинными новогодними выходными в привычном графике выплат зарплат, пенсий и социальных пособий происходят изменения. Когда россияне получат выплаты в декабре, рассказываем в этом обзоре.

Источник: Прецедент

Зарплата.

По трудовому кодексу работник должен получать зарплату не реже, чем раз в полмесяца, и не позднее 15 дней после окончания периода, за который она выплачивается. При этом работодатель вправе самостоятельно определять сроки начисления зарплаты сотрудникам.

Поэтому, если дата выплат приходится на период новогодних каникул в январе, то выплата за декабрь должна быть произведена не позднее 30 числа.

Если же срок выплат приходится на период с 9 по 15 января, работодатель может перечислить заработную плату сотрудникам в соответствии с этим графиком или досрочно, по собственной инициативе.

13 зарплата или премия.

Тринадцатая зарплата не является обязательной и не закреплена в трудовом законодательстве. Скорее, это предновогодняя премия, которой работодатель может поощрить своих сотрудников. В некоторых случаях получение тринадцатой зарплаты оговаривается в индивидуальном порядке при заключении трудового договора.

Как правило, тринадцатую зарплату получают работники бюджетной сферы, военнослужащие, сотрудники крупных компаний.

Пособия.

Пособия и социальные выплаты, которые перечисляет СФР ежемесячно с 1 по 8 число, придут повторно в декабре вместо января. Речь идет о пенсиях, выплатах инвалидам, пособиях на детей и т. д. Региональные органы соцподдержки также могут произвести выплаты досрочно и в полном объеме.

Напомним, что с 1 января 2024 года вырастет размер Единого пособия на детей от 0 до 17 лет. Например, в Новосибирской области прожиточный минимум на душу населения в будет повышен с 14 728 рублей до 15 317 рублей.

Инна НОВИКОВА.

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