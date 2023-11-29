13:41 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"
Владимир Путин сегодня посетит Сириус
СИРИУС, 29 ноября, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин находится с рабочим визитом в Сочи. Сегодня он посетит Сириус.
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«Путин сегодня продолжает работать в Сочи. Планирует посетить Сириус, где встретится с молодыми учеными и ознакомится с центром робототехники», — сообщают журналисты.
Более подробная программа президента в Сочи остается неизвестной. Владимир Путин ежегодно посещает Сириус во время рабочих визитов в городе-курорте.