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13:47 (мск), источник: © РИА Новости

Валенса предложил сократить срок полномочий президента Польши Дуды

ВАРШАВА, 29 ноя — РИА Новости. Экс-президент Польши Лех Валенса предлагает сократить срок президентских полномочий Анджея Дуды с помощью референдума.

Источник: © РИА Новости

Очередные выборы президента должны пройти в Польше в 2025 году.

«Президент думает не об интересах польского народа, а о своих интересах и той группы, из которой он выходит (партия “Право и справедливость” Ярослава Качиньского — ред.)», — заявил Валенса в интервью газете Wyborcza.

«Я предлагаю сегодня спросить у народа: видите ли вы, что делает этот человек? Видите ли вы, как разрушается патриотизм? И если мы это сделаем, то ускорим его уход с этой должности, потому что это вредит Польше, это вредит польским интересам», — сказал Валенса.

В понедельник Дуда привел к присяге правительство Матеуша Моравецкого. Теперь в соответствии с конституцией у премьера есть две недели для того, чтобы выступить в сейме с программной речью и обратиться к депутатам за вотумом доверия. Этот срок истекает 11 декабря. Вероятность того, что Моравецкий получит вотум доверия для своего правительства, крайне мала, исходя из того, что его партия «Право и справедливость» не имеет парламентского большинства.

После этого инициатива по выдвижению премьера переходит к сейму, в котором оппозиция имеет большинство и по предварительной договоренности должна выдвинуть на должность премьер-министра Дональда Туска.

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