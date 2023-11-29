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14:31 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Дорин Речан потребовал отставки главы единой службы 112

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Дорин Речан на заседании правительства в среду потребовал отставки главы службы 112 Ливиу Оборока. При этом он заявил, государство должно гарантировать возможность спасти людей, даже если те «пренебрегают собственной безопасностью».

Источник: Sputnik.md

"Прежде всего, хочу выразить соболезнования семьям погибших. Государство должно гарантировать, что оно может спасти людей, даже если они пренебрегают собственной безопасностью. До выяснения прокуратурой ситуации 26 и 27 ноября прошу отставки директора службы 112, — заявил премьер.

По его мнению, служба не должна заниматься только передачей информации о пострадавших, но также следить за тем, чтобы проблема была решена и люди были спасены.

Премьер поручил с 1 января 2024 года перевести, когда служба 112 перейдет в ведение МВД, пересмотреть протоколы и процессы, связанные с ее работой.

Также Речан потребовал отставки руководства Агентства государственных закупок в полном составе.

«Так же, как и в случае с главой службы 112, я требую отставки всего руководства Агентства государственных закупок, и это связано с тем, что в настоящее время государственные закупки не являются эффективными и полноценными. Более того, онлайн-платформа агентства имеет проблемы», — заявил премьер.

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