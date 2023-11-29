Дорин Речан потребовал отставки главы единой службы 112

"Прежде всего, хочу выразить соболезнования семьям погибших. Государство должно гарантировать, что оно может спасти людей, даже если они пренебрегают собственной безопасностью. До выяснения прокуратурой ситуации 26 и 27 ноября прошу отставки директора службы 112, — заявил премьер.
По его мнению, служба не должна заниматься только передачей информации о пострадавших, но также следить за тем, чтобы проблема была решена и люди были спасены.
Премьер поручил с 1 января 2024 года перевести, когда служба 112 перейдет в ведение МВД, пересмотреть протоколы и процессы, связанные с ее работой.
Также Речан потребовал отставки руководства Агентства государственных закупок в полном составе.
«Так же, как и в случае с главой службы 112, я требую отставки всего руководства Агентства государственных закупок, и это связано с тем, что в настоящее время государственные закупки не являются эффективными и полноценными. Более того, онлайн-платформа агентства имеет проблемы», — заявил премьер.