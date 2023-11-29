15:15 (мск), источник: Комсомольская правда
Дума Североуральска после смерти трех председателей выбрала четвертого
Председателем Думы Североуральска стал депутат Александр Копылов.
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В Думе Североуральска выбрали нового председателя, им стал опытный депутат Александр Копылов.
— Большинством голосов председателем муниципальной Думы Александр Николаевич Копылов, — пишет издание «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу мэрии Североуральска.
62-летний Александр Копылов родился в Башкирии, окончил вуз в Магнитогорске, в Североуральск приехал на постоянное место жительства в 1983 году. В годы Перестройки он руководил заводом ЖБИ, возглавлял Горсовет, в 90-е годы занялся бизнесом.
Напомним, что предыдущий председатель Думы Североуральска Виктор Ильин погиб в ДТП, его жена скончалась от травм в больнице. Также за два года скончались еще два председателя Думы Североуральска: Александр Злобин скончался от инсульта, Елена Балбекова покончила с собой.