Радий Хабиров: «Поговорим обо всем, что волнует башкортостанцев»

15:22 (мск), источник: МК.RU Уфа
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— Поговорим обо всем, что интересует башкортостанцев. Обсудим, куда мы движемся, какие планы, — написал он в соцсетях. — Мне интересна и обратная связь, важно, что думают жители Башкортостана о наших шагах.
Глава республики подчеркнул, что такой формат общения очень важен, поскольку позволяет управленческой команде увидеть мнение населения о работе в комплексе.
Прямая линия пройдет сегодня, 29 ноября, с 19 часов. Трансляцию можно посмотреть во «Вконтакте» и «Одноклассниках» на официальных страницах Радия Хабирова, а также в эфире телеканалов БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа» и «Салям», радиостанций «Юлдаш» и «Радио России».