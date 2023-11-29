Свердловским участникам СВО будут давать деньги на покупку земли

Проект закона разработали после поручения президента РФ Владимира Путина о дополнительной поддержке военных, рассказал замгубернатора, министр по управлению госимуществом Алексей Кузнецов. Размер выплаты и порядок ее начисления позднее определит правительство области.
Как пояснил глава комитета заксо по земельным отношениям Михаил Копытов, взамен земли участники СВО или их родственники смогут получить денежную компенсацию. «Здесь речь идет о мерах социальной поддержки военнослужащих, мобилизованных и добровольцах», — пояснил он.
Ожидается, что законопроект будет принят на ближайшем общем заседании заксобрания 5 декабря. Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.
Похожую меру поддержки ранее ввели в Челябинской области. Однако там участники спецоперации могут получить землю совершенно бесплатно. Им готовы отдать в собственность участки, которые находятся в муниципальной или государственной собственности.